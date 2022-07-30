Galatasaray'da hedef yeniden Lucas Torreira!

Galatasaray, 1.5 ay önce de gündemine gelen ve Arsenal'de gözden çıkarılan Lucas Torreira'yı gündemine aldı. Ancak yıldız futbolcuyla Valencia'nın da çok yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da hedef yeniden Lucas Torreira!
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30 Temmuz 2022 09:42
Ligin başlamasına 1 hafta kala 6 numara transferine henüz noktayı koyamayan Galatasaray'da çalışmalar hız kazanmış durumda. Florian Grillitsch'le pazarlıkların medyaya sızmasının ardından sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar şu anda temasları çok gizli bir şekilde sürdürüyor.

ARTETA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR

Arsenal formasını giyen Lucas Torreira'yi gündemine almış durumda. Yönetim ilk göreve geldiğinde de Uruguaylı yıldızın ismi Galatasaray ile anılmıştı. Ancak o dönem Torreira'nın Arsenal'deki durumu belirsiz olduğu için transferde ilerleme kaydedilememişti. İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın 26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir hazırlık maçında oynatmaması ve tamamen gözden çıkarmasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın düğmeye bastığı öğrenildi. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Valencia da Lucas Torreira ile çok yakından ilgileniyor.

MALİYET SIKINTI YARATABİLİR

Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın kiralanması mümkün gözükmüyor. Bu nedenle transferin olası maliyetinin Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokabileceği ifade ediliyor. 2018 yılında 28 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan Torreira geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık geçirdi. Yıldız futbolcu Serie A'da 31 maça çıkarken 5 gol ve 2 asistlik oldukça başarılı bir performans sergiledi. 

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