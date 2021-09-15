Galatasaray'da Falcao için ödenen tazminat bedeli açıklandı

Ödenen tazminat bedelleri



Başkanı, sözleşmesi feshedileniçin ödenen tazminatı açıkladı.Divan Kurulu toplantısında konuşan Elmas, "Falcao'nun 9.6 milyon dolar brüt kontratı ve oynadığı 5 maç başına aldığı bir prim vardı. Yolları ayırırken, bu sene alacağı toplam 6,5 milyon euro ücretten de yarı yarıya paylaşarak yolları ayırdık. Jimmy Durmaz'ın sakatlığı vardı, yolları ayırdık, ona da bir fesih tazminatı verdik, bizimle alan kulüp arasında fark oluyor, yolları ayırırken bazı arkadaşlarımıza ciddi ücretler vermek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.3 milyon euro200 bin euro