Galatasaray'da Eren Elmalı transferi askıya alındı

Galatasaray, Eren Elmalı transferinde Trabzonspor ile anlaşma sağlayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Eren Elmalı transferi askıya alındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2025 11:16
Son güncelleme 07 Şubat 2025 11:19
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eren Elmalı görüşmelerinde olumsuz yanıt aldı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu başlarken, bordo-mavililerin 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu rakamı ödemeyeceklerini belirtti ve masadan kalktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek talebi üzerine çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, transferin son günü olan 11 Şubat'a kadar yerli bir isim için arayışlarına devam edebileceği öğrenildi.

PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery