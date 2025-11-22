Galatasaray'da endişe: Victor Osimhen

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın devre arasında oyundan alınmıştı.



Sarı-kırmızılı takım da golcü futbolcunun sol arka adalesinde adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu.



2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in sakatlık geçmişine bakıldığında ilginç bir detay göze çarpıyor. Yıldız futbolcu Napoli ve Galatasaray formaları giydiği 3 yıl içinde darbeye bağlı olmayan 6 arka adale sakatlığı yaşadığı gözüküyor.

Takvim'de yer alan habere göre,

Osimhen 2022-23 sezonunda Napoli'de kas sakatlığı nedeniyle 33 gün forma giyemeyip 7 maç kaçırdı. 2023-24'te de aynı sakatlık nedeniyle 43 gün sahalardan uzak kalıp 9 maç kaçırdı.Yine 2023-24'te kas yorgunluğu nedeniyle 39 gün forma giyemedi ve 4 maç kaçırdı. Geçen sezon Galatasaray'da kas gerilmesi nedeniyle 15 gün formasından uzak kalıp 4 maçta oynamadı.Aynı sezon ve aynı sakatlık nedeniyle 8 gün oynayamadı ve 2 maç daha kaçırdı. Yıldız oyncu san sakatlığı hariç bu sakatlıklar nedeniyle forma giyemediği 138 günde toplam 26 maç kaçırdı.