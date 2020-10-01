Galatasaray, 6 milyon euro'yu kaçırdı!

Galatasaray, Rangers'a elenerek büyük bir gelir fırsatını kaçırdı.



Galatasaray grup aşamasına kalması ile birlikte 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralama bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu (54.6 milyon TL) kasasına koyacaktı.



Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi grupları aşamasında her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecekti.



