Galatasaray, 6 milyon euro'yu kaçırdı!

Galatasaray, Rangers'a elenerek büyük bir gelir fırsatını kaçırdı.
Galatasaray grup aşamasına kalması ile birlikte 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralama bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu (54.6 milyon TL) kasasına koyacaktı.
Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi grupları aşamasında her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecekti.
Galatasaray grup aşamasına kalması ile birlikte 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralama bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu (54.6 milyon TL) kasasına koyacaktı.
Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi grupları aşamasında her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecekti.