Galatasaray, 6 milyon euro'yu kaçırdı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'ı geçemedi ve 6 milyon euro'luk gelirden oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray, 6 milyon euro'yu kaçırdı!
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01 Ekim 2020 23:58
Galatasaray, Rangers'a elenerek büyük bir gelir fırsatını kaçırdı.

Galatasaray grup aşamasına kalması ile birlikte 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralama bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu (54.6 milyon TL) kasasına koyacaktı.

Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi grupları aşamasında her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecekti.



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