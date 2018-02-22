Son dönemlerde gündemden düşmeyen Merkez Hakem Kurulu ve Başkan Yusuf Namoğlu ile ilgili iki gün önce hakemliğe noktaya koyan Arkın Akgöl iddialarına birinci ağızdan yanıt geldi.Geçen sezon Galatasaray - Tuzlaspor maçında tendonu kopan yardımcı hakem Arkın Akgöl'ün 23 bin TL'lik hastane masraflarının sadece 10 bin TL'lik kısmının ödendiği ve kalan tutar için senet imzalatıldığı iddia edildi. Ayrıca MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun TFF binasında kendisini tanımadığını iddia eden Akgöl, hakemliği bırakma kararı aldı.MHK'yı ağır bir dille suçlayan ve görevi bırakan A Klasman Hakemi Akgöl'ün iddialarıyla ilgili'e konuştu. Akgöl'ün açıklamalarını büyük bir üzüntü ve hayretle okuduğunu dile getiren Yusuf Namoğlu, "Arkadaşımızın iddiaları asılsız ve yersizdir. Birçok konuyu da çarpıtarak anlatmış, üzüldüm. Hakemliği bırakması mazeret koşusuna katılmamasından dolayıdır. Bunun başka bir gerekçesi yok. Koşamayan, koşuya gelmeyen, yoluna devam edemez. Sezon başında arkadaşımız koştu ve ligin ilk yarısında da 7 tane maçta görev aldı. Daha sonra devre arasında tüm hakemler yeniden koşu testine girdi. Bu arkadaşımızla birlikte dört hakemimiz, başarılı olamadılar. Daha sonra biz devre arasında koşamayan hakemleri mazeret koşusu için davet ettiğimiz süreçte Arkın Akgöl arkadaşımız TFF'ye dilekçesini göndererek, hakemliği bıraktığını bildirdi. Zaten yaş itibariyle de sezon sonu hakemliği sona erecekti." dedi.Yusuf Namoğlu, Akgöl'ün hakemliği bırakmasının altında yatan gerçeğin koşu testlerine katılamaması olduğunu açıklarken, Akgöl'ün hastane masraflarının bir kısmının ödenmemesinin TFF prosedüründen kaynaklandığını belirtti.Namoğlu, "Federasyonumuzun tüm çalışanları için sağlık sigortası firmasıyla yaptığı bir anlaşma var. Federasyonumuz, tüm personel gibi hakemlerimizle ilgili de aynı prosedürü uyguluyor. Benzer hadise, geçen yıl Hüseyin Göçek ile ilgili de olmuştu. Federasyonumuzun, sağlık sigortası firmasıyla yapmış olduğunu anlaşma gereği maksimum 10 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Haliyle bu 22 bin TL'lik masrafın 10 bin TL'si TFF tarafından karşılanmıştır. Tıpkı Akgöl gibi Hüseyin Göçek'in de tedavi masraflarının 10 bin TL'lik bölümü karşılandı ve geri kalanını kendisi ödedi. Ancak federasyonumuz bu sezon, konuyla ilgili yeni bir karar aldı. Yönetim Kurulu'na başvurularak bu masrafların gerek görülmesi halinde tamamı karşılanabilecek. Bu tamamen Yönetim Kurulu'nun takdiri. Örneğin, Barış Şimşek hocamızla ilgili de böyle bir tedavi masrafı oluştu ve bunu Yönetim Kurulu'na sunduk, ödemelerini gerçekleştirdik. Yani ödeme ile ilgili yaptığı suçlamalar tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.Son olarak Yusuf Namoğlu "TFF binasında kendisini gördüm, selam verdim, konuştuk. Sanırım adını söylemediğim için alınmış. 'Geçmiş olsun' demediğim ya da selam vermediğim iddiaları da gerçek dışıdır." diyerek sözlerini noktaladı.