Futbolun zarif yüzü: Toni Kroos

Alman futbolcu Toni Kroos, sinema dünyasında İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in sessiz filmlerindeki gösterişsiz ama bir o kadar da eşsiz ve zarif performansına benzer bir futbol kariyeri geçirdi.Başta Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi olmak üzere sansasyonel oyuncuların damga vurduğu futbol dünyasında mütevazı şekilde sessiz sedasız rekorlar kırıp şampiyonluklar yaşayan Kroos, adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başardı.Yeşil sahalarda pas hatası yapması, deyim yerindeyse ender doğa olaylarından biri olarak görülen Kroos, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından futbol kariyerine son verdi.Almanya Milli Takımı ile çeyrek final gördüğü EURO 2024'te İspanya'ya karşı yeşil sahalara son kez profesyonel futbolcu olarak ayak basan ve ardında başarı hikayeleriyle dolu bir kariyer bırakan 34 yaşındaki Kroos, taraftarlar tarafından ayakta alkışlanarak uğurlandı.Charlie Chaplin'in dünya çapında üne kavuştuğu karakteri Şarlo, sinema tarihinin dönüm noktalarından biri olarak görülür.Vermek istediği mesajları tek kelime kullanmadan sadece sanatını icra ederek herkesin anlayabileceği şekilde seyirciye ileten Chaplin, yedinci sanat sinemanın en usta aktörlerinden biri kabul edilir.Tıpkı Chaplin gibi sade ama zarif şekilde sahada sanatını icra eden Kroos, temaşa sanatı futbolun en önemli temsilcileri arasına girdi.Chaplin, filmlerinde dönem koşulları için imkansız görülebilen mizansenlere yer verirken aynı değerlendirme çoğu zaman taktik hesapların tutmadığı ve spontane gelişen "güzel oyunda" akılalmaz derecede milimetrik pas ve şutlara imza atan Kroos'un yeşil sahalardaki performansı için de yapılabilir.Alman bilim insanı Albert Einstein'ın Charlie Chaplin hakkında söylediği "Sizin sanatınızda en çok takdir ettiğim şey evrensellik. Tek kelime bile etmiyorsunuz ama tüm dünya sizi anlıyor." sözü, futbol dünyasında bir oyuncu için söylenecek olsa kuşkusuz bu kişi Toni Kroos olurdu.Kariyeri boyunca futbol sahalarında sakin ve klas tarzıyla arzıendam eden Kroos, karmaşık olmayan ve zor hareketleri basit gibi gösteren oyun anlayışıyla tüm dünyanın takdir ettiği bir isim haline geldi.Real Madrid'den takım arkadaşı Eduardo Camavinga'nın "Toni pek bir şey söylemiyor ama söylediğinde de taşı gediğine koyuyor." sözü, Kroos'un karakterinin futboluna yansıması olarak görülebilir.Saha içi ve saha dışında polemiklere girmeyen, her maç işini kusursuza yakın yapan Kroos, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevgisine mazhar oldu.Basit futbol oynamanın kalitesini en üst seviyeye çeken Kroos, "zarif" kelimesinin futbol sözlüğündeki karşılığı olarak gösterilebilir.Real Madrid ve Almanya Milli Takımı'ndaki son maçlarında ayakta alkışlanan Kroos'un yeşil sahalara vedası da kariyerine yakışır bir zarafette gerçekleşti. Kroos, Avrupa dışından özellikle Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflere rağmen günümüzde erken sayılabilecek bir yaşta kariyerinin zirvesindeyken emeklilik kararı aldı.Farklı spor dallarına bakıldığında Roger Federer ve Kobe Bryant gibi branşlarında efsaneleşen isimler, zarif kelimesinin karşılığı olarak gösterilebilir. Federer'in tenis kortlarına, Kobe'nin ise basketbol parkelerine ne derecede yakıştığı, iki efsane sporcuyu izleyenlerin hemfikir olduğu konuların başında gelir.İki yıldız da yıllar boyunca tenis raketi ve basketbol topunu kollarının bir parçası gibi kullandıkları hissiyatını vererek sporseverleri kendilerine hayran bıraktı.Federer tenis, Kobe ise basketbol için ne anlama geliyorsa ince dokunuşları ve sahanın bir ucundan diğer ucuna gönderdiği paslar sayesinde topu vücudunun bir parçası gibi göstermeyi başaran Kroos'un da futbol için aynı anlamı taşıdığını söylemek yanlış olmaz.Futbol dünyasında her dönem yıldız oyuncuların seveni kadar sevmeyeni de olmuştur.Son 20 yılda "Ronaldocular ve Messiciler" olarak ayrışan futbolseverlerin, süregelen "Pele-Maradona" ve "Hagi-Alex" gibi karşılaştırmalarla da çoğu zaman karşı karşıya geldiği görülebilir. Hangisinin daha iyi olduğu bir yana kırılmadık rekor bırakmayan bu yıldızları saha içi performanslarıyla birbirinden ayırmak oldukça zor. Öyle ki zaman zaman taraftarlar arasında söz konusu futbolculardan kimin daha iyi olduğunu kanıtlama amacıyla saha dışındaki davranış ve yaşamlarına kayan tartışmalara da rastlamak mümkün.Bu perspektiften bakıldığında saha içindeki kusursuz performansının yanına saha dışındaki "beyefendi" imajı da eklenince bu tip kıyaslamalarda Kroos'un sevmeyenini bulmak ve aleyhine argüman üretmek de zorlaşıyor.Uzun süredir kendisine özel üretilen aynı krampon modeliyle sahaya çıkan ve maçlardan sonra fazlasıyla değer verdiği kramponlarını yıkadığı görüntülerle de dikkati çeken Kroos'u tanıyıp da olumsuz yorum yapan birilerini bulmak imkansıza yakın.Üstün tekniği, zarafeti ve profesyonel tavrıyla mükemmel futbolcuya en yakın kişi olarak gösterilebilecek Kroos hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:"Çok kaliteli, fedakar ve harika bir karaktere sahip. 10 yıldır ona sahip olduğumuz için şanslıyız.""Asla başka bir Toni Kroos olmayacak.": "Seni tanımak ve senden bir şeyler öğrenmek paha biçilemezdi."Örnek alınabilecek biri. Takım arkadaşlarına davranış şeklini başka hiçbir futbolcuda görmedim.""Hiçbir oyuncu Toni hakkında kötü konuşmaz. Başına gelen tüm güzel şeyleri hak ediyor.""Harika bir futbolcu ve futbolculuğundan bile daha iyi bir insan."Kroos, takım arkadaşları kadar rakipleri tarafından da sevilen ve saygı gören bir futbolcu olarak göze çarptı.Barcelona'nın genç futbolcusu Gavi, karşılaştıkları bir maçta Kroos ile aralarında geçen dikkat çekici diyaloğu, belki de Alman futbolcunun karakterini özetler şekilde şöyle anlattı:"Real Madrid maçında Kroos durmaksızın beni uyarıyordu. Her hareketimde her koşumda bir şeyler söylüyordu. Psikolojik üstünlük kurmaya çalıştığını sanıyordum. Devre arası yanına giderek konuşmak istedim. Bana 'Dizilişinize göre sen benden, ben senden sorumluyum. Kademeni asla boş bırakma. Sorumlu olmadığın yerlere koşma. Kendini yoruyorsun. Sakin davran ve heyecanlanma. Topu aldığımda seni karşımda göremiyorum çünkü yoruluyorsun.' dedi. Teşekkür ettim ve ne yapmam gerektiğini sordum. 'Olabildiğince basit oyna. Pozisyonuna sadık kal.' diye cevap verdi. Tekrar teşekkür ettim. Maç sonu formasını istedim ve verdi. Hayatımın en güzel ve tuhaf anlarından biriydi."Almanya'nın Bayern Münih takımında futbola başlayan ve 1,5 sezon boyunca Bayer Leverkusen'de oynayan Kroos, son 10 yılda Real Madrid forması giydi.Bayern Münih'te üçer kez Bundesliga, Almanya Kupası, birer defa UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 10 kupa zaferi yaşayan Kroos, Real Madrid'de koleksiyonunu daha da geliştirdi.Kroos, Madrid ekibinde ise 5'er kez Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa ve bir İspanya Kral Kupası olmak üzere 23 defa kupa sevinci yaşadı.Kulüp kariyerini 33 kupayla tamamlayan tecrübeli futbolcu, Almanya Milli Takımı'nda da 2014 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.