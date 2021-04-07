Futbolcular da aşı kapsamına giriyor!

Futbolcular da koronavirüs aşısı kapsamına giriyor.



FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'le konuştum. Ankara'daki toplantıda futbolcuların aşılanma kararı alınmış ve futbolcuların aşılama çalışmaları başlıyormuş." açıklamasını yaptı.



NİHAT ÖZDEMİR: "BAKAN KOCA İLE GÖRÜŞTÜM"



Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe de, A Milli Takım'da 14 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş hamle geldiğini yazdı.



Atilla Gökçe, Nihat Özdemir'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, idari personeli aşılatmak talebini dile getirdiğini duyurdu. Atilla Gökçe, yazısının bu bölümünde şu ifadelere yer verdi:



"Covid 19 illeti, Dünya Kupası elemelerinde Milli Takım'ın da belini büktü. Biliyorsunuz, 14 futbolcumuz, hem milli maçlarda hem de kulüplerine döndüklerinde oynayamadılar.



Bu durum sabah akşam test yaptırma, karantina, takımdan ayrı çalışma nedeniyle sporcuları ve kulüpleri zorladığından "aşı" talepleri gündeme geldi.



Covid 19 ve aşı konusunda TFF Sağlık Kurul Başkanı Prof. Ömer Taşer'i aradım. Canı sağ olsun, hocamızla konuşamadık. Yine de bir şeyler öğrendim.



Süper Lig kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörleri bir an önce aşılatmak amacında. Uygulanmakta olan aşı protokolunda sıralarını bekliyorlar. Ancak ücretini kendileri ödemek koşuluyla yurt dışından da aşı getirebilmek için izin istiyorlar. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Ankara'da Sağlık Bakanı ile görüşüp talepleri iletti. Özdemir, "Sadece futbolcuları değil, hakemlerimizi, idari personelimizi, turistik hizmet veren tüm elemanları aşılatmak istiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile konuştum. Elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Onay bekliyoruz" dedi.



Evet, ortada AŞIlacak bir sorun var."







