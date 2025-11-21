Fuat Çapa: '33 puanla devreyi kapatmak istiyoruz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, ilk yarı hedeflerinin 33 puan olduğunu söyledi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Beşiktaş ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını aktaran Çapa, "Aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Hatta mümkünse de puan farkını da daha fazlalaştırmak istiyoruz. Bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmalarda bu tür karşılaşmalarda nasıl oynayabileceğimizi görmüş olduk. Hem ligde olsun hem Avrupa'daki karşılaşmalarda. Ümit ediyorum güzel bir sonuçla dönüp perşembe günü Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaya hazırlanmış olacağız." dedi.

İlk yarı son 5 maç oynayacaklarını hatırlatan Çapa, "İlk yarı son 5 karşılaşma oynayacağız. 15 puan var. Ligde ilk 5-6 içerisinde olan takımlarda kendi aralarında karşılaşmalar var son haftalarda. Ligdeki durumuzun belirlenmesinde bu çok belirleyici olacak. Ama biz buradan mümkün olduğu kadar az hasarlı devre arasına girmek istiyoruz. Belirlemiş olduğumuz bir puan vardı. 32-33 puan bandında bir hedef belirledik. Bunu gerçekleştirirsek bu bizim adımıza çok başarılı bir ilk devre olacak her anlamıyla. Yeni gelen arkadaşlarımızın yapmış olduğu katkı, Avrupa'daki başarımız, ligdeki başarı bu ilk devre adına güzel bir kapanış olmuş olacak." ifadesini kullandı.

Çapa, sakat olan Olivier Ntcham'ın sahalara dönüşünün uzadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ntcham'ın sakatlığı beklediğimizden uzun sürdü. Ntcham önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak. Ondan sonraki maç temposunu ne kadar kısa zamanda yakalayabilecek, bu yapılan testlerden sonra belli olacak. Tanguy Coulibaly'in Galatasaray maçında takıma dönmesini bekliyoruz. Afonso Sousa zaten bu devreyi kapattı, ancak ikinci yarı aramızda olabilir. Lubomir Satka'nın da milli takımdan sakat dönmesi bizi ayrıca üzmüş oldu. Alternatifimizi azaltmış oldu daha doğrusu ama bu diğer tarafta da diğer oynayan arkadaşlarımız için güzel bir şans. O şansı her seferinde o süreyi alan arkadaşlarımız çok net ve güzel bir şekilde değerlendirdiler. Bu da bizim adımıza ayrıca bir mutluluk verici. Transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın doğru tecrübe olduğunu göstermiş oluyor. Bundan dolayı da oyuncu sayımızı fazla tutmak zorunda kaldık. Devre arasında belki yabancı kontenjanın kısıtlı olduğu için orada çok fazla bir hamle şansımız kalmadı ama belki yerli futbolcu kısmında doğru profilleri, doğru karakterleri bulabilirsek onlarla takviye etmek isteriz."

Öte yandan Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular ısınma hareketleri ve daha sonra çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Lubomir Satka katılmadı.