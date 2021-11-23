Fransızlar Kerem'e hayran kaldı!

Kerem Aktürkoğlu, kendisini takip eden Avrupa ekiplerinin scoutlarını da büyüledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fransızlar Kerem'e hayran kaldı!
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23 Kasım 2021 12:22
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Milli maçlardaki performansına Galatasaray'da da devam eden Kerem Aktürkoğlu, kendisini takip eden Avrupa ekiplerinin scoutlarını da büyüledi.

Fransız kulüpleri Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya oyuncuyu statta izlerken bir kez daha geçer not verildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında Galatasaray'a resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, mukavelesini uzatmayı planladığı Kerem Aktürkoğlu'na 15 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koydurmak için görüşmelerini sürdürüyor.  

 

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