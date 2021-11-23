Milli maçlardaki performansına Galatasaray'da da devam eden Kerem Aktürkoğlu, kendisini takip eden Avrupa ekiplerinin scoutlarını da büyüledi.Fransız kulüpleri Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya oyuncuyu statta izlerken bir kez daha geçer not verildi.23 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında Galatasaray'a resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.Sarı-kırmızılı kulüp, mukavelesini uzatmayı planladığı Kerem Aktürkoğlu'na 15 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koydurmak için görüşmelerini sürdürüyor.