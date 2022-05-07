Fransa Kupası 4. kez Nantes'ın!

Fransa Lig Kupası finalinden Nice ile Nantes karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan finali Nantes 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.



Nantes'a kupayı getiren golü 47. dakikada penaltıdan Ludovic Blas kaydetti.



Kupayı 4. kez müzesine götüren Nantes, 2000 yılından sonra bu mutluluğu ilk kez yaşadı.



Nice ise 1997'de kazandığı kupayı 4. kez müzesine götürme fırsatını kaçırdı.





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