Fransa geriden gelerek Belçika'yı yendi ve finale yükseldi

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, iki farklı geriye düştüğü maçta Belçika'yı 3-2 mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Fransa geriden gelerek Belçika'yı yendi ve finale yükseldi
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07 Ekim 2021 23:40
UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçı Fransa geriden gelerek 3-2 kazandı ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Belçika, 37. dakikada Carrasco ve 40. dakikada Lukaku'nun Kevin De Bruyne'un asistleriyle bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Fransa geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği yakalamayı başardı. 62. dakikada Benzema ile 69. dakikada Mbappe'nin penaltısı ile skora denge geldi. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Fransa'da bu kez Theo Hernandez sahneye çıktı ve takımını öne geçirerek finale taşıyan isim oldu.

Bu sonuçla Fransa, UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldu. Fransa ise İtalya ile üçüncülük maçına çıkacak taraf oldu.


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