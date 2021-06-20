Fransa'da zafer son anda Max Verstappen'in!

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

Formula 1 Fransa GP'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, 2 tur kala Mercedes-AMG'den Lewis Hamilton'ı geçerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu.



Şampiyonluk yarışında son durum



1⃣131: Max Verstappen

2⃣119: Lewis Hamilton pic.twitter.com/zQY9hzh9nM



— Sporx (@sporx) June 20, 2021

Formula 1 Fransa GP'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, 2 tur kala Mercedes-AMG'den Lewis Hamilton'ı geçerek damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.Lewis Hamilton ise 2 puanla öne geçecekken aradaki farkın açılmasına engel olamadı. Dördüncü sıradan başlayan Sergio Perez, yarışı üçüncü sırada bitirdi ve podyumun son basamağına çıktı. Mercedes AMG'den Valtteri Bottas ise üçüncü başladığı yarışı dördüncü bitirdi.Beşinci ve altıncı sırayı McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo aldı. AlphaTauri'den Pierre Gaslu yedinci, Alpine'den Fernando Alonso sekizinci, ASton Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll dokuzuncu ve onuncu oldu.Ferrari ise Carlos Sainz JR ile 11, Charles Leclerc ile 16. oldu ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.131: Max Verstappen119: Max Verstappen