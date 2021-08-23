Fransa'da kaos: Taraftar sahaya indi!

Fransa'da Nice - Marsilya maçında ev sahibi ekip taraftarları Payet'in şişeyi tekrar tribüne göndermesinin ardından sahaya indi.

Haber; Sporx.com
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Fransa'da kaos: Taraftar sahaya indi!
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22 Ağustos 2021 23:26
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya ile Nice'in karşı karşıya geldiği maçta büyük olaylar çıktı.

Mücadelenin 77. dakikasında Marsilya'da Dimitri Payet'in kendisine atılan şişeyi tribünlere geri fırlatmasının ardından Nice taraftarı sahaya indi ve büyük bir karmaşa yaşandı.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı karşılaşmada iki takım oyuncuları ve teknik ekipler arasında kavga çıktı.

MARSİLYA SAHAYA ÇIKMAYI REDDETTİ

Yapılan görüşmelerin ardından karşılaşmasının yeniden başlaması kararı alındı ancak konuk takımın oyuncuları sahaya çıkmadı.

77. dakikada durdurulan maçın yaklaşık 1,5 saatin ardından kaldığı yerden yeniden başlaması kararı alındı.

Nice futbolcularının sahada yerini almasının ardından hakem düdüğü çaldı ancak Marsilyalı oyuncular sahaya çıkmayı reddetti. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı sonlandırdı ve ev sahibi takımın oyuncuları soyunma odasına gitti.

Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) mücadeleye ilişkin kararını vermesi bekleniyor.

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, LFP'nin karşılaşmayı yeniden başlatma kararı aldığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Fransız basınındaki haberlerde, maç sırasında çıkan olaylarda Marsilyalı futbolcular Luan Peres, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet'in yaralandığı belirtildi.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de sahada olduğu karşılaşma durduğu sırada Nice'in Dolberg'in attığı golle 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.








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