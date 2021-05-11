Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı

Fiorentina'da top koşturan Franck Ribery, esti takımı Galatasaray ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
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11 Mayıs 2021 18:46
Franck Bilal Ribéry
Franck Bilal Ribéry
Fiorentina
İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, eski takımı Galatasaray ile ilgili paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarında yer verdiği "Günün golü" serisinde bugün, 2004-2005 sezonu Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları karşılaşmada Ribery'nin Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.

Söz konusu videoyu Galatasaray'ı da etiketleyerek kendi Twitter hesabından paylaşan Fransız futbolcu, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet." ifadelerini kullandı.


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