Formula 1'in İstanbul ayağı seyircisiz!

İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım günleri arasında İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;



İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."



