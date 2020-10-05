Formula 1'in İstanbul ayağı seyircisiz!

9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da düzenlenecek olan Formula 1 yarışının seyircisiz olarak koşulacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Formula 1'in İstanbul ayağı seyircisiz!
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05 Ekim 2020 13:49
İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım günleri arasında İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;

İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."



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