Florentino Perez: 'Futbol hasta'

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, futbola olan ilginin azaldığını söyledi.



Florentino Perez, "Bir sorunu çözmek için, onun var olduğunu kabul etmeniz gerekir. Çözüm bulmanın tek yolu bu. En sevdiğimiz spor hasta. Futbol dünyadaki liderliğini kaybediyor. Gençler onunla giderek daha az ilgileniyor. Çok geç olmadan bunun önüne geçmemiz lazım." dedi.



Futbolun kalitelisinin düştüğünü ima eden Perez, "Yeni nesiller, bilgisayar oyunları gibi diğer eğlence biçimlerini tercih ediyor. Kaliteli bir ürün istiyorlar. Ancak futbol bunu sunamıyor." ifadelerini kullandı.



"Gençlere tekrar futbolu sevdirmeliyiz" diyen Real Madrid başkanı, "Ulusal turnuvalara olan tüm saygımla söylüyorum. Avrupa'nın en iyi ligiyseniz kaliteli maçlar sunmalısınız. Bu tür maçlar gençlere futbolu tekrar sevdirecektir." açıklamasını yaptı.



Perez ayrıca, "Futbolun profesyonellere ihtiyacı var. İlgi uyandıran ve sizi tutkulu hissettiren yüksek kaliteli bir ürün sunmanız gerekiyor. Futbolun düşüşünü durdurmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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