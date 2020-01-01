Fisher: "Lakers, NBA tarihindeki en iyi takımdır!"

Eski Los Angeles Lakers guardı Derek Fisher, Lakers'ın NBA tarihindeki en iyi takım olduğunu söyledi.



Fisher, yakın zamanda HoopsHype ile Lakers'ın 17. NBA şampiyonluğunu kazanması üzerine görüşünden bahsetti.



46 yaşındaki eski oyuncu, NBA'de Lakers'tan daha iyi bir takım olmadığına inandığını belirtti:



HH: "Lakers'ın 17 şampiyonluğunun beşine oldukça katkıda bulundunuz. Takım Boston Celtics'i (şampiyonluk sayısı olarak) yakaladığına göre, Lakers'ın şimdiye kadarki en iyi NBA takımı olduğuna inanıyor musunuz?"



Fisher: "Buna uzun zamandır inanıyorum. Ben bir Lakers taraftarı olarak ve Magic'i (Johnson), 'Big Game' James Worthy'yi, Kareem'i (Abdul-Jabbar), Byron Scott'ı, AC Green'i ve Michael Cooper'ı izleyerek büyüdüm... 20 sene sonra bu adamlardan biri olacağım aklıma bile gelmezdi. Bu yüzden her zaman Lakers'ın açık ara en iyi basketbol takımı olduğunu ve muhtemelen tüm spor dünyasındaki en büyük ekiplerden biri olduğunu düşünmüşümdür.



Şampiyonlukların sayısı tabii ki bakılması kolay bir şey. Ama dünyanın geri kalanının size anlatmaya çalışacağı şey bu, değil mi? Bu harici sonuçlara göre ölçülmeniz gerektiği. Ve büyük olmakla ilgili bildiğimiz bir şey var ki, o da bunun başkalarının ne düşündüğü ya da başka biriyle karşılaştırdığınız rakamlar değil, gerçekte ne olduğunuzla ilgili olduğudur. Bu yüzden bana kalırsa 17 şampiyonluk büyük bir başarı. Bence daha fazlası da gelecek. Ama her zaman Lakers'ın basketbolun en iyisi olduğuna ve bunun asla değişmeyeceğine inanmışımdır."



