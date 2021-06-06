Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ilk maçında Tayland'ı 3-1 yendi.
Ligde bu galibiyetle 7'de 7 yapan ay-yıldızlılar, 3. haftanın 2. maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Salon: Rimini
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Scott Dziewirz (Kanada)
Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar)
Tayland: Manakij, Sittirak, Hyapha, Kanthong, Chuewulim, Thinkaow (Apinyapong, Pannoy, Nuanjam, Chaisri, Juangjan, Tomkom, Nilapa)
Setler: 23-25, 25-12, 25-20, 25-9
Süre: 106 dakika (30,23,29,24)
Ligde bu galibiyetle 7'de 7 yapan ay-yıldızlılar, 3. haftanın 2. maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Salon: Rimini
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Scott Dziewirz (Kanada)
Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar)
Tayland: Manakij, Sittirak, Hyapha, Kanthong, Chuewulim, Thinkaow (Apinyapong, Pannoy, Nuanjam, Chaisri, Juangjan, Tomkom, Nilapa)
Setler: 23-25, 25-12, 25-20, 25-9
Süre: 106 dakika (30,23,29,24)