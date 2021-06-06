Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ilk maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı!
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06 Haziran 2021 18:28
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ilk maçında Tayland'ı 3-1 yendi.

Ligde bu galibiyetle 7'de 7 yapan ay-yıldızlılar, 3. haftanın 2. maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Scott Dziewirz (Kanada)

Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar)

Tayland: Manakij, Sittirak, Hyapha, Kanthong, Chuewulim, Thinkaow (Apinyapong, Pannoy, Nuanjam, Chaisri, Juangjan, Tomkom, Nilapa)

Setler: 23-25, 25-12, 25-20, 25-9

Süre: 106 dakika (30,23,29,24)


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