2 tane futbolcuya

Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş ile birlik beraberlik mesajı verdiği basın toplantısında dikkat çeken, "İki oyuncu" sözleri kullandı.Fikret Orman, "Eifadelerini kullandı.Beşiktaş'tan ödemelerini alamayan iki futbolcununveolduğu ortaya çıktı. Her iki oyuncunun da son dönemdeki performans düşükleri, ağır eleştiri aldı.Bu yaz her iki oyuncuyla da 2022'ye kadar sözleşme uzatan Beşiktaş'ın, çıkan yeni kanun gereği TL'ye dönüşlerinin gerektiği ve bu konuda kulüp ile aralarında da bir sorun olduğu gündeme gelmişti.