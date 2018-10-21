'nin 9. haftasında, evinde'yi konuk etti. De Kuip'te oynanan mücadeleyi Feyenoord, 3-0'lık skorla kazandı.Feyenoord'a galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Clasie, 44. dakikada Jorgensen ve 73. dakikada Berghuis'ten geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin van Persie, 90 dakika sahada kaldı ve etkili bir oyun ortaya koydu.Bu sonucun ardından Feyenoord puanını 20 yaparken, Zwolle ise 10 puanda kaldı.Eredivisie'nin 10. haftasında Feyenoord deplasmanda Ajax ile karşılaşacakken, Zwolle ise evinde Heracles'i konuk edecek.