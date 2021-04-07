Fethiyespor'da 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testi pozitif

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 4 futbolcu ile 1 antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fethiyespor'da 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testi pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2021 16:35
Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 4 futbolcu ile 1 antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncu ile 1 antrenörün sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.

Testleri pozitif çıkan beş kişinin takip ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.