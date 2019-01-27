Fenerbahçe'ye Zapata transferinden müjde!

Transferin bitimine 4 gün kalaplanladığı takviyeleri bitiriyor. Malatya'nın stoperi Sadık Çiftpınar'ı bonservisiyle, Chelsea'nin kanat oyuncusu Moses'i de kiralık olarak kadroya katan Sarı-Lacivertliler, şimdi Zapata'yı getiriyor. Uzun süren görüşmelerde sona gelindi. Milan'ın Sportif Direktörü Leonardo, Kolombiyalı stoperin menajeriyle yaptığı mukavele uzatma görüşmelerinden istediğini alamadı. Kolombiyalı Fenerbahçe'yi seçti.Milan Kulübü'ne F.Bahçe'den başka teklif yapan da olmadı. Kariyerinin son demlerine gelen Zapata da farklı bir macera arayışında olduğu için bu tercihi yaptı. 32 yaşındaki oyuncu yaklaşık 15 gündür lif yırtılması sebebiyle oynayamıyor. Sahalara dönüş tarihi 15 Şubat olarak gösteriliyor. Daha erken dönme durumu da var. Zapata, 6 sezondur formasını giydiği Milan'da bu sezon toplamda 17 karşılaşmaya çıktı, 1 de gol atma başarısı gösterdi.Kariyerine ülkesinin Deportivo Cali takımında başlayan Zapata, 2005'te Udinese'ye gitti. 2011'de buradaki parlak kariyerinin ardından 9 milyon euroya Villarreal'e transfer oldu. Burada tutunamayınca Milan onu 2012'de kiraladı. İtalyan ekibinde gösterdiği etkili performansla 6 milyon euroya bonservisi alındı. 56 kez de milli takım formasını giyen Zapata, stoper olmasına rağ- men teknik paslarıyla biliniyor. Skrtel'in kesici özelliğinin yanında oyun kuruculuk görevi onun olacak.