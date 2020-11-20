Fenerbahçe'nin kritik 6 haftası ve yeni yıl planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bay geçecekleri 15. haftaya kadar oynanacak 6 mücadeleyi kayıpsız atlatıp yeni yıla Süper Lig lideri olarak girmenin planlarını yapıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kritik 6 haftası ve yeni yıl planı
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20 Kasım 2020 10:57
Fenerbahçe, cumartesi günü Gençlerbirliği karşılaşmasından itibaren Süper Lig'de zorlu bir maratona başlayacak.

Sarı-lacivertliler bay geçeceği haftaya kadar 6 maç yapacak. Kanarya, bu 6 sınavın ikisinde evinde Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırlayacak. Teknik Direktör Erol Bulut, özellikle bu iki güçlü rakibe karşı alınacak sonuçların, ligin gidişatına doğrudan etki edeceğini düşünüyor.

Genç çalıştırıcının "Bu 6 maçı kayıpsız atlatıp 18 puan alırsak ve yeni yıla lider girersek önümüz açılır" parolasıyla sarı-lacivertli takımı zorlu maratona hazırladığı belirtiliyor.

 



 


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