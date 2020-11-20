"Bu 6 maçı kayıpsız atlatıp 18 puan alırsak ve yeni yıla lider girersek önümüz açılır"







Fenerbahçe, cumartesi günü Gençlerbirliği karşılaşmasından itibaren Süper Lig'de zorlu bir maratona başlayacak.Sarı-lacivertliler bay geçeceği haftaya kadar 6 maç yapacak. Kanarya, bu 6 sınavın ikisinde evinde Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırlayacak. Teknik Direktör Erol Bulut, özellikle bu iki güçlü rakibe karşı alınacak sonuçların, ligin gidişatına doğrudan etki edeceğini düşünüyor.Genç çalıştırıcınınparolasıyla sarı-lacivertli takımı zorlu maratona hazırladığı belirtiliyor.