Fenerbahçe'den beşinci transfer!

Fenerbahçe, Mert Hakan, Caner, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ın ardından beşinci transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe'den beşinci transfer!
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08 Ağustos 2020 19:37
Fenerbahçe, 18 yaşındaki Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.

18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"





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