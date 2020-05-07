Fenerbahçe'de sürpriz isim Ivan Leko

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de alternatifler artıyor. Nenad Bjelica ve Manuel Pellegrini başta olmak üzere birçok isim üzerinde çalışan sarı-lacivertlilerde son aday Ivan Leko oldu.42 yaşındaki Hırvat teknik adamın aday listesine alındığı ve bilgi toplandığı belirtildi. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'den Al Ain takımını çalıştıran ve Aralık 2019'dan beri boşta olan Leko, yeniden Avrupa futbolunda görev almak istiyor.2018 yılında Belçika'nın Club Brugge takımını da şampiyon yapan 42 yaşındaki teknik adam; 5 aydır çalışmıyor. 2020-21 sezonuyla yeniden futbola dönmek isteyen Leko'nun adaylar arasında alternatif olması bekleniyor.Adeta ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de isim isim herkes araştırılıyor. Daha önceki hataların tekrar etmemesi adına Fenerbahçe ve Türkiye'ye direkt uyum sağlayabilecek hocanın tespit edilmesi amaçlanıyor. Şu anda herhangi resmi bir anlaşma ya da görüşme noktalama bulunmuyor.Koronavirüs süreci nedeniyle şu anda somut bir adım atma şansı olmadığı için, sakin ve sabırla yeni hocanın belirlenmesi amaçlanıyor.