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Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın durumu belli oldu

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın durumu belli oldu
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02 Şubat 2019 14:55
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kadıköy'de Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de Malatyaspor'dan yeni transfer Sadık Çiftpınar, Jerome'un müdahelesiyle sakatlanarak sahayı acılar içinde terketmişti.

Sadık'ın yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi ve 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı lacivertli savunmacının 12 Şubat Salı günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Zenit maçında ise sahada olması bekleniyor



%95
Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular arasında en yüksek yüzdeyle pas atan isim Sadık Çiftpınar'dı (%95 - 39/41)

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