Fenerbahçe'de 'radikal' ihtimaller masada

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, TFF'nin limit kararı sonrası olağanüstü gündemle toplandı. Ligden çekilme ve yayın havuzundan çıkma ihtimalleri masaya yatırıldı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de 'radikal' ihtimaller masada
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04 Ağustos 2020 18:28
Fenerbahçe, harcama limitlerinde düzenleme olmazsa ligden çekilme ve yayın havuzundan çekilme gibi radikal kararlar almayı düşünüyor.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, harcama limitlerinde düzenleme olmazsa ligden çekilmeyi ve yayın havuzundan çıkma ihtimallerini masaya yatırdı.

Sarı-lacivertli yönetim, durumu detaylı şekilde görüşerek alacağı kararı açıklayacak. Ali Koç ve yönetimi, genel kurul kararı alarak, son kararı Fenerbahçe kongre üyelerine de bırakabilir.



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