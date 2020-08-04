Fenerbahçe'de 'radikal' ihtimaller masada

Fenerbahçe, harcama limitlerinde düzenleme olmazsa ligden çekilme ve yayın havuzundan çekilme gibi radikal kararlar almayı düşünüyor.



TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, harcama limitlerinde düzenleme olmazsa ligden çekilmeyi ve yayın havuzundan çıkma ihtimallerini masaya yatırdı.



Sarı-lacivertli yönetim, durumu detaylı şekilde görüşerek alacağı kararı açıklayacak. Ali Koç ve yönetimi, genel kurul kararı alarak, son kararı Fenerbahçe kongre üyelerine de bırakabilir.



