"Fenerbahçe'de Ozan Tufan satılabilir"

Fenerbahçe yönetimi ekonomik olarak kulübü rahatlatacak formüller düşünürken, Ozan Tufan'ın da satılmasına sıcak bakıldığı öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
'Fenerbahçe'de Ozan Tufan satılabilir'
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05 Mayıs 2020 13:59
Ekonomik anlamda kulübü rahatlatacak hamleler düşünen Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan'ı satma kararı aldı.

Takımdaki merkez orta saha bolluğu nedeniyle bu bölgedeki para getirebilecek isimleri değerlendiren sarı-lacivertli yönetim, Luiz Gustavo'nun yanı sıra Ozan Tufan'ı da 'elden çıkarılabilecek' isimler arasına ekledi.

Kiralık gittiği Alanyaspor'dan güçlü dönen, yeniden milli takıma seçilen Ozan Tufan için menajerinin şimdiden yurt dışında kulüp arayışlarına başladığı belirtildi.

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