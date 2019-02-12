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Fenerbahçe'de Obra kalıyor, Vesely ile 3 yıl daha!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki tarihi sezonunu ve transfer çalışmalarını da değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Obra kalıyor, Vesely ile 3 yıl daha!
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12 Şubat 2019 13:07
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki tarihi sezonunu ve transfer çalışmalarını da değerlendirdi.

Obradovic'in sezon sonunda Juventus'un kuracağı basketbol takımına gideceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığınuı ifade eden Özsoy, "Obradovic ile mutluyuz, Fenerbahçe ile çok güzel bir bütünlük içerisinde ve her dönem böyle spekülasyonlar çıkıyor. Obradovic ile bir yıllık daha kontratımız var ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin EuroLeague'de ve Türkiye'de çok başarılı bir sezon geçirdiğinin altını çizen Özsoy, "Fenerbahçe Beko gerçekten büyük bir mücadele veriyor ve aldığımız sonuçlar da ortada. Takımımıza, hocamıza güveniyoruz, bu sezon da tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyoruz. Obradovic ile beraber önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladık ve Jan Vesely ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız" dedi.

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