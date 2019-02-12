Fenerbahçe'de Obra kalıyor, Vesely ile 3 yıl daha!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki tarihi sezonunu ve transfer çalışmalarını da değerlendirdi.Obradovic'in sezon sonunda Juventus'un kuracağı basketbol takımına gideceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığınuı ifade eden Özsoy,şeklinde konuştu.Fenerbahçe'nin EuroLeague'de ve Türkiye'de çok başarılı bir sezon geçirdiğinin altını çizen Özsoy, ". Obradovic ile beraber önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladık ve Jan Vesely ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız" dedi.