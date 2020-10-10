Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun alkışlanacak hareketi

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, İstanbulspor maçındaki hareketiyle Sarı-Lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun alkışlanacak hareketi
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10 Ekim 2020 19:49
Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe-İstanbulspor maçına damga vuran bir hareket geldi.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Oytun Özdoğan'ın ayakkabılarını bağladı. Genç kaleci, deneyimli oyuncunun bu jestine karşı teşekkür etti. 

Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı paylaşımla bu anları gösteren videoyu yayınladı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.







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