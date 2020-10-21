Fenerbahçe'de 'kalite' ışıl ışıl parlıyor!

Fenerbahçe'de 2020-21 sezonu iyi başladı. Erol Bulut yönetiminde 18 yeni transferle yola çıkan sarı-lacivertli takımda iki özel isim dikkat çekiyor. 2015'ten beri Fenerbahçe'de oynayan takım kaptanlarından Ozan Tufan ve geçen sezon kadroya katılarak 1 numarayı kapan kaleci Altay Bayındır, takımın en iyileri olarak göze çarpıyor.



İlk 5 haftalık süreçte iki genç yıldız performanslarıyla saha sonuçlarına ciddi katkı sağladı. Geçen sezon 34 haftanın 32'sinde forma giyen ve bu sezon da 5 maçta çıkışa geçen Altay, özellikle Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarında tam not aldı.



Karagümrük önündeki penaltı kurtarışıyla 3 puanın alınmasına da yardım eden 22 yaşındaki eldiven, kulüp için çok değerli. Genç yaşına rağmen lider özellikleriyle de sivrilen Altay'ın tıpkı Vedat Muriç ve Eljif Elmas gibi ciddi bonservis bedelleriyle Avrupa'ya satılması bekleniyor. Şu anda da birçok kulüp scoutunun listesinde Altay Bayındır ismi yer alıyor.



Bir diğer performansıyla sivrilen isim Ozan Tufan da son Göztepe maçının yıldızlarından oldu. A Milli Takım formasıyla çıktığı Almanya, Rusya ve Sırbistan maçlarındaki görüntüsüyle alkış alan Ozan, Fenerbahçe'ye artık saha içinde liderlik etmeye başladı.



3-2'lik Göztepe galibiyetinde hem penaltı yaptıran hem de Pelkas'a asist yapan 25 yaşındaki orta saha, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakından takip ediliyor.



GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ



Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Göztepe deplasmanında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenilenme programı uyguladı.

Sakatlığı yüzünden Göztepe maçını kaçıran kaptan Gökhan Gönül dün takımla çalışmalara başladı. Tedavisi tamamlanan tecrübeli futbolcunun, Trabzonspor maçında görev yapabileceği aktarıldı.



OZAN VE YUNANİSTAN



spor mesaisi neşeli bir ortamda başladı. Göztepe maçının yıldızlarından Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ın neşeli kareleri gözlerden kaçmadı. Ozan'ın, "Maç içinde Pelkas'ın adı aklıma gelmedi, Yunanistan diye seslendim" diyerek herkesi güldüren sözlerinin ardından ikili bir araya geldi. Pelkas ve Ozan'ın fotoğrafları sosyal medyada özel olarak paylaşıldı.



GÖZLER PEROTTI'DE!



Yeni transferlerden Diego Perotti'nin takıma katılması için çalışmalar sürüyor. Arjantinli oyuncunun kesin dönüş tarihinin belirlenmesi konusunda bir takım testler yapılıyor. Çıkacak sonuçlara göre Perotti'nin takıma katılım tarihi netleşecek. Tahminlere göre 2 hafta sonra deneyimli yıldızın takımla antrenmanlara başlayacağı ifade edildi. Kasım ayındaki milli aradan sonra 32 yaşındaki futbolcunun kadroya girmesi bekleniyor.



