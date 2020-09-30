Fenerbahçe'de iskelet tamam

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada stoper tandemi ve orta sahada istikrarı sağlayamamıştı. Teknik direktör Erol Bulut, Serdar-Zanka, Lemos-Zanka derken, G.Saray derbisinde Tisserand-Lemos ikilisine stoper tandeminde görev vermişti. Orta sahada ise önce Gustavo-Tolga-Deniz sonra Gustavo-Tolga- Ozan 'ı oynatmış, son maçta Gustavo-Ozan ve Sosa üçlüsü orta sahada görev yapmıştı.



KARAGÜMRÜK'LE SAHNE ALIYOR



Erol Bulut, Süper Lig lideri Karagümrük ile cumartesi günü oynanacak kritik maç öncesinde şablonu oturttu. Genç hoca, 3 hafta sonunda transferlerin de büyük ölçüde tamamlanmasıyla kadrosunu belirledi. Bundan böyle haftadan haftaya en fazla 1 oyuncu değişecek. Ancak bundan sonra yeni bir transfer olursa kanat ve santrfor bölgesine yapılacağı için ileri üçlü ile rekabete girecek.



İŞTE İDEAL KADRO



KALEDE Altay Bayındır rüştünü ispatladı.

SAVUNMADA Lemos-Tisserand ikilisi derbide ortaya koydukları mücadele ile sınavı geçti.

BEKLERİN değişmezi Gökhan Gönül-Caner Erkin.

ORTA ALANDA Gustavo-Ozan'ın yeri garanti. Üçüncü orta saha oyuncusu olarak Sosa-Mert ikilisi zaman zaman değişecek.

İLERİ ÜÇLÜNÜN sağında Valencia, solunda Thiam ortada ise Samatta yer alacak.



KİMLER DENENDİ?



ÇAYKUR RİZESPOR (2-1)

Altay- Caner, Serdar, Zanka, Gökhan- Gustavo, Tolga- Ferdi, Deniz- Thiam- Frey



HATAYSPOR (0-0)

Altay- Caner, Lemos, Zanka, Gökhan- Gustavo- Tolga, Ferdi, Ozan, Thiam- Valencia



GALATASARAY (0-0)

Altay- Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan - Gustavo- Thiam, Ozan, Sosa, Deniz- Valencia





