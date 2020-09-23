Fenerbahçe'de Galatasaray'a özel hazırlık

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut golsüz sona eren Hatayspor maçının ardından öğrencileriyle konuştu. Genç hoca, soyunma odasında 3 puanı alamamalarının üzüntüsünü yaşayan oyuncularından kafalarını yerden kaldırmalarını isterken, "Bugün (önceki gün) burada kaldı ve bitti, dersimizi çıkaracağız ve yolumuza devam edeceğiz" dedi. Takımın tamamı da maç sonu yapılan bu toplantının ardından moral toplayarak, "Bu sene vazgeçmek yok, kazanacağız" sözleriyle birbirine destek oldu.



GALATASARAY'A VİDEOLU ANALİZ



Pazar günü oynanacak derbinin hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kanarya'da Bulut işi sıkı tutuyor. Başakşehir-Galatasaray maçını detaylı analiz eden başarılı çalıştırıcı, hafta boyunca Sarı-Kırmızılılar'ın güçlü ve zayıf yanlarını öğrencilerine aktaracak. Oyuncularına yönelik videolu analizler de yapmayı planlayan Bulut ilk derbisinde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.



YÖNETİMDEN DERBİ ÖNLEMLERİ!



Başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm yöneticiler derbi öncesi takımı yalnız bırakmayarak destek vermeyi planlıyor. Derbide alınacak muhtemel bir kötü sonucun önüne geçilmek istenecek.



