Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu rüzgarı

Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu rüzgarı
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24 Ağustos 2020 08:08
Salgın nedeniyle ara verilen ligin son bölümünde performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, performansına aynı şekilde devam ediyor.

Genç yıldız, Topuk Yaylası'nda süren kamp çalışmalarında da kaldığı yerden devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu, gerek hazırlık maçlarında gerekse idmanlarda oynanan maçlarda adeta şov yapıyor.

20 yaşındaki oyuncu geçen sezonun sonunda olduğu gibi yeni sezonda da 11'e adını yazdırmaya kararlı olduğunu gösterdi.

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