'Fenerbahçe, Thiam'dan 40 milyon Euro kazanır'

Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ta finale yükseldi. Sarı Lacivertli ekibin yeni transferi Mame Thiam'ın attığı 3 gol, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Fenerbahçeli taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili övgü dolu tweet'ler attı, Fenerbahçe'nin Yeni Moussa Sow'u olarak lanse edilen Mame Thiam'ı trend topic listesine soktu. Attığı 3 golle maça damga vuran Thiam, Sarı Lacivertli ekip taraftarlarının adeta sevgilisi oldu. Thiam maçta bir de penaltı yaptırdı. Thiam gollerden sonra secde ederek akıllıra Sow'u getirdi.İşte sosyal medyada Thiam için yapılan yorumlar:, "Sen neymişsin be Thiam", "Mame Thiam diye yazılır, Baba Thiam diye okunur", "Fener bu adamdan 40 milyon Euro kazanır."