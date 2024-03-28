Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak.



28 Mart Perşembe akşamı (bugün) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 15. hafta erteleme maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak. Sarı-Lacivertliler gibi 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit ise 2. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Opet, bu sezon ligde 3 - 2 mağlup olduğu rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.



