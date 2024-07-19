Fenerbahçe'nin Oosterwolde'den beklediği bonservis!

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerinin transferde yakın radarında bulunuyor.
FULHAM TALİP OLDU
İtalya'dan Napoli ile anılan 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuya, İngiliz ekibi Fulham'ın da talip olduğu ortaya çıktı.
İSTENEN BONSERVİS BEDELİ
Sarı-lacivertli kurmayların, Oosterwolde'yi şu aşamada satmak istemediği, ancak; olası bir satıştan ise 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis geliri hedeflediği öğrenildi.
SEZON RAKAMLARI
Oosterwolde geçen sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu, 2 gol katkısı sağladı.
FULHAM TALİP OLDU
İtalya'dan Napoli ile anılan 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuya, İngiliz ekibi Fulham'ın da talip olduğu ortaya çıktı.
İSTENEN BONSERVİS BEDELİ
Sarı-lacivertli kurmayların, Oosterwolde'yi şu aşamada satmak istemediği, ancak; olası bir satıştan ise 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis geliri hedeflediği öğrenildi.
SEZON RAKAMLARI
Oosterwolde geçen sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu, 2 gol katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU