Fenerbahçe'nin Oosterwolde'den beklediği bonservis!

Fenerbahçe'nin Fulham'ın talip olduğu Jayden Oosterwolde'den beklediği bonservis geliri belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin Oosterwolde'den beklediği bonservis!
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19 Temmuz 2024 12:24
Son güncelleme 19 Temmuz 2024 12:25
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerinin transferde yakın radarında bulunuyor.

FULHAM TALİP OLDU

İtalya'dan Napoli ile anılan 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuya, İngiliz ekibi Fulham'ın da talip olduğu ortaya çıktı.

İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

Sarı-lacivertli kurmayların, Oosterwolde'yi şu aşamada satmak istemediği, ancak; olası bir satıştan ise 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis geliri hedeflediği öğrenildi.

SEZON RAKAMLARI

Oosterwolde geçen sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu, 2 gol katkısı sağladı.

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