Fenerbahçe'nin kaptanları şampiyonluk sözü aldı

Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko ve Dusan Tadic, saha içindeki performanslarının yanı sıra saha dışında da etkin bir rol oynuyor.
İki yıldız isimden Konferans Ligi'ndeki Olympiakos ve ligde kalan kritik maçlar öncesinde dikkati çeken bir hamle geldi.
YEMEK ORGANİZE EDİLDİ
İsmail Kartal ile görüşme yapan Dzeko ve Tadic, teknik direktörlerinden de izin alarak takım arkadaşlarını yemek organizasyonunda bir araya getirdi.
Kadroda bulunan genç futbolcuların da katıldığı organizasyonda, hem Olympiakos maçı hem de şampiyonluk mücadelesinin verildiği maçlar öncesinde birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı öğrenildi.
Söz konusu yemekte Sarı-Lacivertli futbolcular hem zafer yemini etti hem de şampiyonluk sözü verdi.
İki yıldız isimden Konferans Ligi'ndeki Olympiakos ve ligde kalan kritik maçlar öncesinde dikkati çeken bir hamle geldi.
YEMEK ORGANİZE EDİLDİ
İsmail Kartal ile görüşme yapan Dzeko ve Tadic, teknik direktörlerinden de izin alarak takım arkadaşlarını yemek organizasyonunda bir araya getirdi.
Kadroda bulunan genç futbolcuların da katıldığı organizasyonda, hem Olympiakos maçı hem de şampiyonluk mücadelesinin verildiği maçlar öncesinde birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı öğrenildi.
Söz konusu yemekte Sarı-Lacivertli futbolcular hem zafer yemini etti hem de şampiyonluk sözü verdi.
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