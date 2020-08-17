1,5 MİLYON EURO MAAŞ

HARUN TEKİN + PARA

10 PUAN KAZANDIRDI

PANDEMİDEN SONRA PATLAMA YAPTI

Vedsat Muriqi'in Lazio'ya gidecek olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşalıile anlaştı. Başkan Ali Koç, Senegalli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katılırken 27 yaşındaki deneyimli golcüyle yıllık 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi.Fenerbahçe, Thiam için Kasımpaşa ile de masaya oturacak. Kanarya, Thiam'ın transferi karşılığında mavi- beyazlılara kaleci Harun Tekin artı bir miktar bonservis bedeli önerecek.Senegalli futbolcu, geçen sezon 11 gol, 4 asistle Kasımpaşa'ya 10 puan kazandırarak takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı. Transferin açıklanması ise an meselesi.Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.Pandemiden arasının ardından çıktığı 8 maçta 5 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Thiam, Kasımpaşa'da ise toplam 28 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.