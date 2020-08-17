Fenerbahçe, Mame Thiam ile anlaştı!

Başkan Ali Koç dün bizzat görüştüğü santrfor Mame Thiam ile yıllık 1.5 milyon Euro'ya el sıkışırken Kasımpaşa'ya kaleci Harun Tekin artı bir miktar para önerilecek

Haber; Sözcü
Fenerbahçe, Mame Thiam ile anlaştı!
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17 Ağustos 2020 09:48
Vedsat Muriqi'in Lazio'ya gidecek olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı. Başkan Ali Koç, Senegalli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.

1,5 MİLYON EURO MAAŞ

Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katılırken 27 yaşındaki deneyimli golcüyle yıllık 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi.

HARUN TEKİN + PARA

Fenerbahçe, Thiam için Kasımpaşa ile de masaya oturacak. Kanarya, Thiam'ın transferi karşılığında mavi- beyazlılara kaleci Harun Tekin artı bir miktar bonservis bedeli önerecek.

10 PUAN KAZANDIRDI

Senegalli futbolcu, geçen sezon 11 gol, 4 asistle Kasımpaşa'ya 10 puan kazandırarak takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı. Transferin açıklanması ise an meselesi.







PANDEMİDEN SONRA PATLAMA YAPTI

Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.

Pandemiden arasının ardından çıktığı 8 maçta 5 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Thiam, Kasımpaşa'da ise toplam 28 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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