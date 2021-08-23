Fenerbahçe maçı sonrası Arda'dan 'gülücük'

Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan Antalyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'da Arda Turan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Tecrübeli oyuncu, son dakikalarda tartışmalı pozisyonların olduğu mücadele sonrasında siyah arka plan üzerine ":)" şeklinde gülücük ifadesi koyarak paylaştı.
Arda'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşulurken, Galatasaraylı futbolcunun hakem kararlarına bu şekilde tepki gösterdiğ yönünde yorumlar yapıldı.
Tecrübeli oyuncu, son dakikalarda tartışmalı pozisyonların olduğu mücadele sonrasında siyah arka plan üzerine ":)" şeklinde gülücük ifadesi koyarak paylaştı.
Arda'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşulurken, Galatasaraylı futbolcunun hakem kararlarına bu şekilde tepki gösterdiğ yönünde yorumlar yapıldı.