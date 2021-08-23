Fenerbahçe maçı sonrası Arda'dan "gülücük"

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan'ın Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrasındaki paylaşımı çok konuşuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe maçı sonrası Arda'dan 'gülücük'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2021 00:27
Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan Antalyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'da Arda Turan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tecrübeli oyuncu, son dakikalarda tartışmalı pozisyonların olduğu mücadele sonrasında siyah arka plan üzerine ":)" şeklinde gülücük ifadesi koyarak paylaştı.

Arda'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşulurken, Galatasaraylı futbolcunun hakem kararlarına bu şekilde tepki gösterdiğ yönünde yorumlar yapıldı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.