Fenerbahçe istedi! Jasikevicius, Barcelona'yı seçti

İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) takımlarından Barcelona, şampiyonluğu kaybetmesinin ardından başantrenör Svetislav Pesic ile yollarını ayırdı. Bu gelişme sonrasında Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun da teklif yaptığı Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşma sağlandı44 yaşındaki Sarunas Jasikevicius'un Zalgris Kaunas'tan ayrılma kararı aldı ve Barcelona ile her konuda anlaştı. İspanyol devi resmi açıklamayı da yaptı. Barcelona'nın açıklamasında, Jasikevicius'un forma öptüğü anın da fotoğrafı paylaşıldı.Nova Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Jasikevicius'un teklifi reddetmesinin ardından Sergio Scariolo ile görüşmelere başlayacak.Şu sıralar İspanya Milli Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Scariolo, aynı zamanda da NBA'de Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.