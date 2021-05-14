Fenerbahçe iddiası; 'Emre Belözoğlu istifa edecek'

Fenerbahçe, inişler ve çıkışlarla geçen sezona Kayserispor maçıyla noktayı koyacakken, sarı-lacivertli takım için sürpriz bir iddia geldi.



A Spor ekranlarında Haldun Domaç, Emre Belözoğlu'nun son maçın ardından istifa edeceğini ifade etti.



Haldun Domaç, "Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra istifa edecek. Yönetim karar verecek, diyecek ki, 'Hocam biz seninle devam etmek istiyoruz, imza atalım' ya da 'Gel sportif direktör ol' diyecekler. İstifayı verecek ki yönetimin eli kolaylaşsın." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.



