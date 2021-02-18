Fenerbahçe dışarda başka, evde başka

Ligin en iyi deplasman takımı olan Fenerbahçe, iç sahada ise benzer bir performans gösteremiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe dışarda başka, evde başka
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18 Şubat 2021 13:56
Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, geride kalan 24 hafta sonunda özellikle dış saha performansıyla öne çıktı.

12 deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 29 puanla dış saha puan cetvelinde zirveye çıktı.

Erol Bulut'un öğrencileri, Kadıköy'deki 12 maçta ise 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 22 puan topladı ve iç saha puan cetvelinde 6.'lıkta kaldı.  

 




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