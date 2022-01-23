Fenerbahçe'den Novak ve Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Novak ve Serdar Aziz açıklaması
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23 Ocak 2022 13:02
Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

A Spor'un haberine göre; Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz'in 10 gün, Filip Novak ise yaklaşık 1 ay forma giymesi beklenmiyor.

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