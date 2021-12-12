Fenerbahçe'den Luuk de Jong atağı

Devre arasında santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı golcü Luuk de Jong için harekete geçti. İddiaya göre Luuk de Jong devre arasında Barcelona'dan ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Luuk de Jong atağı
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12 Aralık 2021 11:40
Luuk de Jong
Luuk de Jong
Sevilla
Berisha ve Serdar Dursun'dan istediği verimi alamayan ve şampiyonluk için kaliteli bir santrforu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona yerel basınının haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Luu+++++++++++k de Jong için harekete geçti. Haberin içeriğinde; Barcelona'nın 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında feshedip Sevilla'ya göndereceği, ardından da Hollandalı golcünün devre arasında F.Bahçe'ye katılacağı bilgisi verildi. Ayrıca F.Bahçe'nin oyuncunun tüm maaşını da karşılayacağı vurgulandı. 


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