Fenerbahçe'den Luuk de Jong atağı

Berisha ve Serdar Dursun'dan istediği verimi alamayan ve şampiyonluk için kaliteli bir santrforu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Barcelona yerel basınının haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Luu+++++++++++k de Jong için harekete geçti. Haberin içeriğinde; Barcelona'nın 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında feshedip Sevilla'ya göndereceği, ardından da Hollandalı golcünün devre arasında F.Bahçe'ye katılacağı bilgisi verildi. Ayrıca F.Bahçe'nin oyuncunun tüm maaşını da karşılayacağı vurgulandı.
Barcelona yerel basınının haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Luu+++++++++++k de Jong için harekete geçti. Haberin içeriğinde; Barcelona'nın 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında feshedip Sevilla'ya göndereceği, ardından da Hollandalı golcünün devre arasında F.Bahçe'ye katılacağı bilgisi verildi. Ayrıca F.Bahçe'nin oyuncunun tüm maaşını da karşılayacağı vurgulandı.