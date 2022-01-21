Fenerbahçe'de Vefa Küçük'e 2 rakip!

Geçtiğimiz yıl yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle 2022 Nisan ayına ertelenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi, şimdiden renkli ve çekişmeli bir yarışa sahne olma sinyalleri veriyor.



Halen başkanlık görevini yürüten Vefa Küçük'ün yanı sıra, Yüksek Divan kurulu üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın aday olmasının beklendiği seçim, nisan ayı içinde belirlenecek bir tarihte gerçekleşecek.



YILMAZ SALI GÜNÜ AÇIKLIYOR



Adaylardan ilk olarak Sait Yılmaz, 25 Ocak Salı günü Kalamış Wyndham Otel'de düzenleyeceği toplantı'da adaylığını açıklayacak. Seçim gününe kadar başka bir adayın daha çıkıp çıkmayacağı da merakla bekleniyor. Bu arada Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nın 5 Şubat Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacağı açıklandı.





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