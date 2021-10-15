Fenerbahçe'de taraftar yok, yönetim tam kadro

Fenerbahçe yönetimi taraftarların yer alamayacağı deplasmanda kalabalık bir kadroyla Trabzon'a gidecek.
Sarı lacivertliler lider gittikleri deplasmandan lider dönebilmek için seferberlik ilan etti.
Cumartesi akşamı takım uçağıyla Trabzon'a gidecek başkan Ali Koç ve yönetici kafilesi futbolcularla aynı otelde kalacak ve takım otobüsünün hemen arkasında yer alacak 2. otobüsle stada giriş yapacak.
Sarı lacivertliler lider gittikleri deplasmandan lider dönebilmek için seferberlik ilan etti.
Cumartesi akşamı takım uçağıyla Trabzon'a gidecek başkan Ali Koç ve yönetici kafilesi futbolcularla aynı otelde kalacak ve takım otobüsünün hemen arkasında yer alacak 2. otobüsle stada giriş yapacak.