Fenerbahçe'de ocak ayı hedefi: Luuk de Jong!

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da top koşturan Luuk de Jong'u istediğini yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ocak ayı hedefi: Luuk de Jong!
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15 Aralık 2021 19:21
İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın hücum oyuncusu Luuk de Jong için flaş bir iddia gündeme geldi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Barcelona'da kiralık olarak oynayan ancak istenen katkıyı sağlayamayan Luuk de Jong için harekete geçti.

Haberde teknik direktör Xavi'nin kadrosunda düşünmediği Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacağı yazıldı. Fenerbahçe'nin oyuncunun istediği maaşı karşılayabilecek seviyede olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun da ocak ayında sarı - lacivertlilere imza atmaya sıcak baktığı belrtildi.

Öte yandan Luuk de Jong için Beşiktaş'ın da yaz transfer döneminde devreye girdiği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı.

Luuk de Jong, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 1 gol kaydetti.


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