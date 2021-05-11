Fenerbahçe'de hedef 'tanıdık' golcü!

Süper Lig'de ezeli rakipleriyle zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon öncesi listesinde birçok golcü bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.



Sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü.



Çin ekibi Beijing Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor.



Bursaspor'dan sonra Villarreal forması da giyen Kongolu futbolcu, Beijing Guoan'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



Yıldız futbolcu, bu sezon Çin Ligi'nde takımının 4 maçında da forma giyerken, dün 2-0 kazandıkları Wuhan Zall karşılaşmasında 2 golü de atan isimdi.



